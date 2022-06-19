Гороскоп на наступний тиждень: чого чекати знакам Зодіаку

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 398

Які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

ОВЕН (21.03-20.04)

Покажiть начальству свою стараннiсть на початку тижня - i пiдвищення посади i окладу у вас в кишенi. Особистi вiдносини теж складатимуться в колективi. В кiнцi тижня передбачається вечiрка.

ТIЛЕЦЬ (21.04-21.05)

Вас раптом потягне попустувати. Будьте обережнi i уважнi. Спробуєте ввести на службi новi методи - вийде дуже незграбно. У вихiднi не розiгруйте своїх близьких - можете образити їх.

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)

Тиждень не годиться для великих звершень - найбiльше вiн пiдходить для роботи над собою. Бiльше часу придiлiть собi, не конфлiктуйте на роботi. Вихiднi проведiть з сiм`єю.

РАК (22.06-22.07)

Всi службовi справи необхiдно вирiшити на початку тижня. У серединi тижня придiлiть бiльше часу дiтям i своїй другiй половинi. Вихiднi доведеться зайняти термiновою, але прибутковою справою.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Ви будете надзвичайно уважнi до дрiбниць. Але все таки прискiпуватися до колег через дрiбницi не варто. Вiдносно фiнансiв не дозволяйте шахраю ошукати себе. Сiм`я буде в захопленнi вiд вас.

ДIВА (24.08-23.09)

Робота може почекати. Але через розгульний спосiб життя у вас можуть початися проблеми з настроєм i здоров`ям. Добре хоч сiм`я не розсердиться на вас i пiдтримає в скрутну хвилину.

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)

Не час довiряти iншим, доведеться дiяти самому. Навiть якщо дiти пообiцяють допомогу на початку тижня, ви її дочекаєтеся до вихiдних. Колеги взагалi все зроблять неправильно. Добре хоч справ на цьому тижнi не багато.

СКОРПIОН (24.10-22.11)

На початку тижня вас може сильно налякати звiстка, яка виявиться помилковою. Начальник пригрозить звiльненням, але нiчого подiбного вам не загрожує. У вихiднi посваритеся з близькими, але милi сваряться - тiшаться.

СТРIЛЕЦЬ (23.11-21.12)

Всi навколо нервують, руйнуються плани на майбутнє, закручуються бридкi iнтриги, а ви немов не чуєте нiчого. Подiя, яка може повнiстю змiнити ваше життя, вiдбудеться у вихiднi.

КОЗЕРIГ (22.12-20.01)

Немає сенсу завантажувати себе роботою, оскiльки незрозумiло, чи принесе вона хоч якi-небудь плоди. Краще згаяти цей час на те, щоб провести його з сiм`єю. А на обрiї вже замаячили i грошi, i кар`єра.

ВОДОЛIЙ (21.01-19.02)

У вас є всi шанси одержати приємний сюрприз на початку тижня, приємно провести час в товариствi колег i отримати багатообiцяючу похвалу вiд начальства. Не варто забувати про близьких людей i про дiтей.

РИБИ (20.02-20.03)

Будьте обережнi у висловлюваннях на початку тижня, не залишайте документи на виднотi i не розмовляйте з незнайомцями на вулицi. Якщо все ж таки ситуацiя складатиметься не на вашу користь, звернiться до друзiв.