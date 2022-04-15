Вперше в історії потоплено ракетний крейсер, вартість «Москви» та скільки моряків затонуло

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 646

Усі експерти говорять про історичну перемогу України та про перегляд морських позицій ЧФ рф через трату двох військових кораблів

Вперше аж чотири рази

Вперше в світовій історії потоплено у бою ракетний крейсер, вперше знищено найбільший флагманський корабель флоту рф та вперше бойовий корабель знищено ударом протикорабельної ракети, виробленої в України.

Ну і вперше перемогу на морі здобули Збройні сили України, пише журналіст Юрій Бутусов у Фейсбук та заявляє, що ця подія без всяких перебільшень - історична сенсаційна перемога України над російським флотом.

За даними Цензор.Нет, Україна витратила за усі роки на програму розробки та виробництва ПКР «Нептун» приблизно $93 мільйони. Одним залпом «Нептуна» знищено ракетний крейсер вартістю до $1 мільярда, флагман Чорноморського флоту, на якому тримає свій штаб та свій флаг командувач ЧФ рф.

До речі, деякі оглядачі вважають, що командувач ЧФ рф міг знаходитись на цьому кораблі та затонути. Напередодні російського вторгнення у лютому 2022 року командувач ЧФ рф адмірал Осіпов особисто переконався у спроможності ракетного крейсера «Москва» відбивати ракетні удари з повітря та залишився цим дуже задоволений, про що 18 лютого написало російське видання «Аргументы недели.Крым».

14 квітня міністерство оборони рф визнало, що найбільший бойовий корабель на Чорному морі, ракетний крейсер «Москва» потонув внаслідок «вибуху боєкомплекту» та «пожежі, причини якої з'ясовуються». Екіпаж крейсера ніби-то вдалось врятувати, але детальної інформації про втрати МО рф, як завжди, не оприлюднило. Штатний екіпаж корабля складає понад 510 осіб.

Українське командування та держпідприємство КБ Луч оголосили, що російський крейсер було уражено двома новітніми протикорабельними ракетами «Нептун».

Нагадаємо, що «Москва» була знищена в районі острова Зміїний пусками двох протикорабельних ракет «Нептун» з Одеської області з відстані приблизно в 130 км.

Крейсер «Москва» добре захищений від ракетної атаки, такі кораблі - одна з найскладніших цілей, саме через сильну ешелоновану оборону від атак з повітря. Ракетний комплекс крейсера на базі С-300 має боєкомплект з 68 ракет. Також крейсер прикритий зенітно-ракетними та зенітно-артилерійськими комплексами для ураження протикорабельних ракет з малої відстані. Крейсер оснащений системами радіоелектронної боротьби та протидії, системами постановки перешкод.

Проте пошукові радари двох «Нептунів» самостійно захопили ціль, система управління виокремила серед великих хвиль та перешкод справжній крейсер, визначила оптимальну траєкторію для атаки, щоб уникнути перехоплення ППО крейсера, та нанесли смертельний удар.

Тобто українські інженери КБ «Луч» розробили свою унікальну технологію, і поставили нашу державу серед 10 інших країн світу, які здатні виробляти свої власні протикорабельні ракети для ураження особливо захищених цілей.

Тепер росія втратила корабель з найпотужнішим озброєнням для протиповітряної оборони можливої десантної операції на Чорному морі. Крейсер «Москва» типу «Слава» російські адмірали назвали «вбивцею американських авіаносців» через потужне ракетне озброєння далекої дії.

- Зрозуміло одне - Росія зазнала важкої поразки, українці перемогли у бою. Російський флот та протиповітряна оборона кораблів показали свою вразливість, і виявилось, що вона не здатні захистити навіть свого флагмана. Це потужний черговий удар по експорту російського озброєння, та реклама українського ракетного виробництва. «Москва», якщо б її здали на метал, важить як 250 танків, але основна вартість крейсера - це озброєння та електроніка. Знищений цілий комплекс озброєння, який Росія не здатна відновити у найближчі роки, кораблі такого класу в рф вже не виробляються. Україна показує усьому світу кожен день, як саме треба бити російську збродну армію та флот. Дякуємо, КБ «Луч», дякуємо ЗСУ, - написав Юрій Бутусов.

Природа за нас, шторм не дозволив евакуювати екіпаж

Втрати серед екіпажу «Москви» невідомі - російське Міноборони за старою традицією завжди приховує втрати.

Спікер Морської охорони Держприкордонслужби Наталія Гуменюк на брифінгу 15 квітня заявила, що евакуацію екіпажу з крейсера «Москва» ворогу не вдалося здійснити через шторм.

Вона зазначила, що влучення ракет у крейсер спричинило детонацію боєкомплекту, після чого розпочалася боротьба за живучість.

- Ми спостерігали, як інші кораблі намагалися надати допомогу, але навіть сили природи були на боці України, бо шторм не дозволяв ні провести спокійно боротьбу за живучість та рятувальну операцію, ні евакуювати екіпаж, – сказала Гуменюк.





Російський опозиціонер, колишній депутат держдуми Ілля Пономарьов повідомив, скільки членів екіпажу з «Москви» вдалося врятувати.

- За уточненими даними, кількість врятованих моряків «Москви» склала 58 осіб зі штатної чисельності екіпажу в 510, - написав Ілля Пономарьов і нагадав, що під час трагедії «Курська» загинуло 118 моряків. У зв'язку з цим політик закликав росіян оголосити жалобу.

За деякими даними ЗМІ, нібито капітан крейсера «Москва» пішов на дно разом із кораблем. Повідомляється, що саме Антон Купрін віддавав наказ про обстріл острова Зміїний.

Найдорожча військова втрата рф у війні з Україною

Розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували в 11 разів менше за розрахункову вартість «Москви», яку знищили всього двома ракетами, запущеними з комплексу «Нептун».

Ракетний крейсер «Москва», побудований на миколаївському заводі в 1979 році. На його озброєнні було 16 протикорабельних ракет та 64 зенітні ракети 300Ф із дальністю до 150 км, що прикривали з повітря акваторії Чорного моря між Одесою та Кримом.

На розробку «Нептуна», за словами гендиректора ДККБ «Луч» Коростелева, знадобилося $40 млн.

У січні 2022 року ЗСУ передали перший дивізіон «Нептун» у складі 6 пускових установок, транспортних та транспортно-зарядних машин з 72 ракетами. Дивізіон, згідно з паспортом бюджетної програми МОУ, коштував близько $26 млн. Тобто розробка та виробництво одного дивізіону «Нептун» коштували Україні $66 млн, що в 11 разів менше за розрахункову вартість «Москви».

росії доведеться переглянути свої морські позиції у Чорному морі

У розвідці Великої Британії зреагували на затоплення російського крейсера «Москва», який відігравав чи не головну роль у флоті рф.

Про це написали у Twitter міноборони Великої Британії.

Крейсер «Москва», будучи флагманом Чорноморського флоту рф, відігравав ключову роль і в якості командного корабля, і в якості вузла протиповітряної оборони.

У британській розвідці також нагадали, що це вже друга втрата основних військово-морських об’єктів для росії. Раніше, як відомо, українські військові знищили російський десантний корабель «Саратов» поблизу порту Бердянськ.

За інформацією британської розвідки, після втрати «Москви» та «Саратова» росії, ймовірно, доведеться переглянути свої морські позиції у Чорному морі.

«Нептун» проти «Москви»: що відомо про ракети, які вдарили по флагману росіян.



