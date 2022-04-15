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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти завдали бомбові та ракетні удари стратегічними бомбардувальниками Ту-22 та Ту-95

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 578

 

Пуски крилатих ракет з Ту-95/160 був проведений під час знаходження літаків над Краснодарським краєм

Уперше від початку війни окупанти завдали бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Повітряного удару зазнало місто Маріуполь. Про це сказав речник Міністра оборони України полковник Олександр Мотузяник під час брифінгу в «Медіа Центрі Україна».

- Ворог продовжує зосереджувати зусилля на підготовці до наступу на сході України, встановленні контролю над територіями Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного коридору з окупованим Кримом. Наразі російська федерація завершує створення наступального угруповання у Східній операційній зоні.

Росармія продовжує вести бойові дії на окремих напрямках. Найбільша активність спостерігається у Слобожанському та Донецькому операційних районах, а в Південнобузькому противник намагається покращити своє тактичне положення.

Також, уперше з початку збройної агресії було завдано бомбових ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3. Повітряний удар відбувся по місту Маріуполь, — зауважив Олександр Мотузяник.

Він також повідомив, що екіпажі двох російських бомбардувальників Ту-95/160 здійснили пуски крилатих ракет під час знаходження літаків над Краснодарським краєм - поза зоною дії нашої ППО.

- Продовжується застосування ракетної зброї для ураження цивільної інфраструктури України. Так, 14 квітня екіпажі двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 з повітряного простору Краснодарського краю здійснили пуски крилатих ракет повітряного базування по території нашої держави, — зауважив Олександр Мотузяник.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти ракетний удар бомбардування Міноборони
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