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Моряки виловили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника «Москва»

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 345

 Знахідки передали прикордонникам

У Чорному морі моряки виловили та передали прикордонникам рятувальний круг та світловий буй з російського крейсера «Москва», який затонув після украження українськими ракетами.

Як повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, їх передадуть до музею.

 

«До рук прикордонників загону морської охорони днями потрапили рятувальний круг та світловий буй з крейсера-потопельника «Москва». Їх передали небайдужі моряки. Після зустрічі недофлагмана флоту рф з Нептуном речі дрейфували у відкритому морі. Була «Москва» – тепер нема. Від неї залишилися лише ось такі приємні згадки. Слава Україні!», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, флагман ЧФ РФ «Москва» був одним із двох кораблів, які 24 лютого 2022 року погрожували захисникам українського острова Зміїний. Окупанти вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Відповідь українських воїнів вже стала крилатою фразою: «Рускій воєнний корабль, іді нах..й!».

13 квітня стало відомо, що Україна завдала удару ракетами Нептун по російському крейсеру флагману ЧФ рф «Москва». 14 квітня міноборони рф підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер зберіг плавучість. Потім російське міністерство заявило, що крейсер затонув під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: прев'ю - картина Олени Ліпошко, круг - Держприкордонслужба
Теги: війна крейсер Москва
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