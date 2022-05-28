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Працюючі пенсіонери Полтавщини перераховані пенсії отримають у червні

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 365

Право на перерахунок пенсії з 1 квітня визначає страховий стаж, набутий людиною на 1 березня року, в якому він проводиться

На Полтавщині завершили перерахунки пенсіонерам, які працюють. Як повідомляє Полтавська ОВА із посиланням на головне управління Пенсійного фонду, виплати працюючі пенсіонери отримають у червні, але з перерахунком з 1 квітня. 

Так, право на перерахунок пенсії з 1 квітня визначає страховий стаж, набутий людиною на 1 березня року, в якому він проводиться. Обов’язковою умовою для зазначеного перерахунку є факт продовження роботи після призначення/перерахунку пенсії та набуття у зв’язку з цим необхідного страхового стажу 

Зазначається, що другий рік поспіль на час проведення перерахунку впливають зміни, у законодавстві, внесені до термінів і форми подання звітності з єдиного внеску. Адже з 1 січня 2021 року здійснюється щоквартальне (замість щомісячного) подання єдиної звітності Тому перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, передбачений законодавством, працівники Фонду провели наприкінці травня, але дата перерахунку залишилася незмінною– 1 квітня.

Перерахунок проводився за двома напрямками – або лише з урахуванням страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. 

У першому випадку на Полтавщині перерахували понад 37 тис. пенсій, у другому – понад 4,5 тисяч.

У Пенсійному фонді зазначають, що пенсіонерам не потрібно додатково звертатись до установ Пенсійного фонду, оскільки перерахунок проведений в автоматичному режимі.

За останніми статистичними даними, на Полтавщині налічується 411,3 тис. пенсіонерів. Із них понад 88 тисяч продовжують офіційно працювати.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: пенсія
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