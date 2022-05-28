У Соснівці знайшли «підозрілий» відловлювач бджіл

Сьогодні, 13:41 Переглядів: 0

До Кременчуцького райуправління поліції 28-го травня, близько 08:00, надійшло повідомлення від перехожого, що у лісосмузі в районі Соснівки лежить підозрілий предмет. Як повідомляє поліція Полтавщини, на місце виїхали правоохоронці та ДСНС. Фахівці з’ясували, що підозрілий предмет - це саморобний пристрій для відлову бджіл.

У поліції подякували громадянам за пильність та нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів потрібно негайно повідомляти про знахідку на номер 102 чи 101.