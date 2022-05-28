З Полтави відновлюють рейс на Івано-Франківськ через Київ та Рівне

З Полтави відновлюють автобусний рейс на Івано-Франківськ. Як повідомляє Автовокзал Полтава, автобус курсуватиме щоденно. Відправлення - о 13.00.
Назва рейсу – Маріуполь – Свиноуйсьце).
Маршрут руху автобуса:
– Полтава
– Решетилівка
– Хорол
– Лубни
– Пирятин
– Бориспіль
– Київ
– Житомир
– Новоград-Волинський
– Рівне
– Дубно
– Кременець
– Вишнівець
– Збараж
– Бучач
– Івано-Франківськ.
Довідки щодо вартості - за телефонами: (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер