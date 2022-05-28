З Полтави відновлюють рейс на Івано-Франківськ через Київ та Рівне

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Автобус відправляється щодня, курсуватиме через Хорол, Решетилівку, Лубни та Пирятин

З Полтави відновлюють автобусний рейс на Івано-Франківськ. Як повідомляє Автовокзал Полтава, автобус курсуватиме щоденно. Відправлення - о 13.00. Назва рейсу – Маріуполь – Свиноуйсьце). Маршрут руху автобуса: – Полтава – Решетилівка – Хорол – Лубни – Пирятин – Бориспіль – Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Дубно – Кременець – Вишнівець – Збараж – Бучач – Івано-Франківськ. Довідки щодо вартості - за телефонами: (095) 228-0000, (096) 228-0000, (063) 228-0000.

Автор: Олеся Данилова

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