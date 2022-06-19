Через сходження вагонів змінюється рух та час прибуття потягу Київ-Кременчук та приміських поїздів

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 702

Укрзалізниця повідомляє про затримку руху поїздів та зміни часу прибуття кількох поїздів, у тому числі - Київ - Кременчук.

Так, через сходження двох вантажних вагонів на перегоні Райгород - Кам’янка, на час відновлювальних робіт змінює маршрут прямування поїздів

№731 Дніпро — Київ,

№41 Дніпро — Львів

№790/792 Київ — Кременчук, Кропивницький.

Так, поїзди тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна замість станції Кам‘янка.

Через зміну маршруту час прибуття вказаних рейсів до кінцевої станції посунеться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться й приміських поїздів:

№ 6505 Знам'янка-Шевченка сьогодні обмежено до станції Кам‘янка.

№ 6508 Цвіткове — Знам'янка буде курсувати у сполученні Цвіткове — Шевченка і Косарі-Знам'янка з відправкою останнього о 18:12.

№ 6507 Знам'янка — Цвіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст.Косарі, а Шевченка — Цвіткове о 20:30.

№ 6510 Цвіткове — Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

Укрзалізниця приносить вибачення за незручності та просить пасажирів слідкувати за наступними оновленнями по затримках поїздів — це завжди зручно робити через портал https://uz-vezemo.com/.