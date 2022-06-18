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Польська протиповітряна оборона може «закрити небо» над західними областями України

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 405

 

Про такі плани захисту у разі, якщо рф продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею територій, заявив ексголова Бюро нацбезпеки Польщі

Польща може взяти на себе протиповітряну оборону західних областей України, якщо рф продовжуватиме обстріли прикордонних з Польщею територій.

Про це заявив колишній керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей, передає Onet.

- Ми маємо аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування та повідомити про це Росії. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми можемо запровадити протиракетний захист над заходом України, – заявив Козей.

Ексголова Бюро нацбезпеки Польщі наголосив, що росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні. Разом з тим, він не має сумніву у тому, що рф вийде з війни в Україні значно ослабленою.

- Її стратегічні можливості зменшаться, позиції на міжнародній арені значно погіршаться, а рівень життя росіян значно впаде. У цьому сенсі можна сказати, що росія програє цю війну, – вважає Козєй.

Він додав, що у порівнянні з початком війни українці отримують чимало сучасної військової техніки із Заходу. Росіяни у цьому випадку програють, оскільки опираються на застаріле, радянське або пострадянське обладнання.

Нагадаємо, що Польща є однієї з тих країн Заходу, яка с перших дів війни передає Україні чимало важкої зброї для захисту від російської навали. Зокрема, Польща передала ЗСУ 18 самохідних артилерійських установок AHS Krab 155 мм калібру та підготувала для експлуатації цієї зброї 100 українських військовослужбовців. Ці гаубиці вже нищать російських окупантів під Сєвєродонецьком.
Одразу після цього була підписана угода на 3 млрд злотих (майже 630 млн доларів) на постачання ще близько 60 польських самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab.

До того Польща передала Україні сотні танків, БМП та іншого озброєння та боєприпасів.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Польща ППО допомога ЗСУ
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