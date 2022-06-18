Українські військові збили на Донбасі російський штурмовик Су-25 і взяли в полон пілота

За повідомленням 72-гої окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Чорних Запорожців на Донеччині українські військові за допомогою озброєння радянських часів - переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» - збили російський штурмовик Су-25.

- Ми знову на Донеччині.

І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже меньше. СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: «А хто тут?». Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд.

Це наше небо.

Це наша земля.

Це наша країна.

Ми тут є.

Смерть ворогам, - написали на сторінці 72-ої ОМБр у Фейсбуці.