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Українські військові збили на Донбасі російський штурмовик Су-25 і взяли в полон пілота

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 455

 

російський літак збили за допомогою застарілого озброєння - ПЗРК «Ігла», а на Одещині збили 2 крилаті ракети ворога

За повідомленням 72-гої окремої механізованої бригади (ОМБр) ім. Чорних Запорожців на Донеччині українські військові за допомогою озброєння радянських часів - переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» - збили російський штурмовик Су-25.

- Ми знову на Донеччині.
І невпинно знову знищуємо різну колорадську нечисть. І не тільки з нашої землі. В небі теж чимало шкідників, але на одного вже меньше. СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: «А хто тут?». Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотрібу з неба. А з руками в нас все гаразд.

Це наше небо.
Це наша земля.
Це наша країна.

Ми тут є.
Смерть ворогам, - написали на сторінці 72-ої ОМБр у Фейсбуці.

Згодом ОМБр ім. Чорних Запорожців опублікувала відео із пілотом Су-25, який катапультувався. У бригаді повідомили, що росіянин живий, має травми через приземлення.

Військові зауважили, що пілоту надали першу допомогу і що «він в надійних та дбайливих руках ЗСУ».

А на Одещині підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ сьогодні знищили дві російські крилаті ракети типу «Онікс». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» на сторінці у Фейсбук.

Сьогодні, 18 червня, 8 російських ракет вранці влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременука.


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Автор: Віктор Крук
Теги: ЗСУ ППО літак ракети
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