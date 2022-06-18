Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Кременчук, Календар подій

19 червня в Україні та світі відзначають День батька – привітайте своїх тат та дідусів

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 76

 

Про історію свята та як його відзначають

День батька в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається кожної третьої неділі червня. Отже, у 2022 році його святкуватимуть завтра, 19 червня.

Цього дня заведено вітати українських тат: діти намагаються показати свою турботу та любов, а також дарують батькам подарунки.

Свято батьків в Україні було офіційно встановлено 18 травня 2019 року указом Президента України № 274/2019 «Про День батька».

Проте вперше День батька відзначили ще 1910 року в США. Засновницею свята вважається американка Сонора Смарт Додд із міста Спокан штату Вашингтон. Її батько, ветеран громадянської війни, після смерті дружини самостійно виховав шістьох дітей на власній фермі.

У 1966 році президент США Ліндон Джонсон надав святу статус національного. Згодом День батька стали відзначати в усьому світі.

У це тепле сімейне свято по всьому світу вшановують тат і дідусів. Діти намагаються показати свою любов і турботу, а також дарують батькам приємні подарунки.

У деяких країнах в День батька носять троянди на одязі: білі – якщо батько помер, червоні – якщо живий.

В Україні у 2022 році День батька набув нових форм і значень – війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

ICTV підготував ролик, де показані історії «українських тат» – військових, волонтерів, медиків, підприємців, викладачів і артистів. Тих, хто зараз поруч зі своїми дітьми, і тих, хто опинився на відстані. Їхніми голосами автори проєкту розповіли про доступні способи сказати «люблю» своїй дитині.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: батько свято
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх