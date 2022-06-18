19 червня в Україні та світі відзначають День батька – привітайте своїх тат та дідусів

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 76

Про історію свята та як його відзначають

День батька в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, відзначається кожної третьої неділі червня. Отже, у 2022 році його святкуватимуть завтра, 19 червня.

Цього дня заведено вітати українських тат: діти намагаються показати свою турботу та любов, а також дарують батькам подарунки.

Свято батьків в Україні було офіційно встановлено 18 травня 2019 року указом Президента України № 274/2019 «Про День батька».

Проте вперше День батька відзначили ще 1910 року в США. Засновницею свята вважається американка Сонора Смарт Додд із міста Спокан штату Вашингтон. Її батько, ветеран громадянської війни, після смерті дружини самостійно виховав шістьох дітей на власній фермі.

У 1966 році президент США Ліндон Джонсон надав святу статус національного. Згодом День батька стали відзначати в усьому світі.

У це тепле сімейне свято по всьому світу вшановують тат і дідусів. Діти намагаються показати свою любов і турботу, а також дарують батькам приємні подарунки.

У деяких країнах в День батька носять троянди на одязі: білі – якщо батько помер, червоні – якщо живий.

В Україні у 2022 році День батька набув нових форм і значень – війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

ICTV підготував ролик, де показані історії «українських тат» – військових, волонтерів, медиків, підприємців, викладачів і артистів. Тих, хто зараз поруч зі своїми дітьми, і тих, хто опинився на відстані. Їхніми голосами автори проєкту розповіли про доступні способи сказати «люблю» своїй дитині.