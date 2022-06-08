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Кременчук, Воины света

На колінах Кременчук попрощався з морським піхотинцем Євгенієм Кучером

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 724

 

Прощання відбулося у Міському палаці культури

Сьогодні, 8 червня, Кременчук прощався з загиблим морським піхотинцем, головним сержантом Євгенієм Івановичем Кучером (28.11.66). Загинув Євгеній Кучер 27 травня від множинних осколкових поранень, які отримав під час ворожого обстрілу, на своїй малій батьківщині Миколаївщині.

Під час служби Євгеній Кучер був прикладом для побратимів, завжди проявляв стійкість і мужність, захищаючи Батьківщину від ворога, був непримиримим до окупанта.

- Військовий Євгеній Кучер родом зі Снігурівки Миколаївської області, довгий час працював у нашому місті. Згодом повернувся до себе на Миколаївщину і у липні 2017 року підписав контракт з окремим батальйоном морської піхоти в Миколаївській області. У Кременчуці в нього залишалася донька та син, - розповів військовий з позивним Художник.

Тіло загиблого важко було доставити додому, адже там йшли активні бойові дії. Побратими доставили тіло Євгена до Одеси, а звідти доставили до Кременчука.

 

Прощання з загиблим захисником відбулося у Міському палаці культури. Попрощатися з Євгенієм Кучером прийшли рідні, небайдужі кременчужани та представники влади: перший віцемер Володимир Пелипенко, секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко, керівник управління культури і туризму Володимир Кондрашов.

На колінах кременчужани провели військового в останню путь. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Євгенія Кучера на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: війна воины света воїни світла
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