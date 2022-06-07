Загинув військовий з Кременчука Євген Кучер - прощання завтра

27 травня загинув військовий з Кременчука Кучер Євгеній Іванович. Євгеній був старшим сержантом та пішов на військову службу за контрактом 25.07.2017. Мав статус "Учасник бойових дій".
Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.
Залишилась дружиа, син та донька.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання з Євгенієм Кучером відбудеться завтра, 8 червня, а саме:
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер