Загинув військовий з Кременчука Євген Кучер - прощання завтра

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 1 076

27 травня загинув військовий з Кременчука Кучер Євгеній Іванович. Євгеній був старшим сержантом та пішов на військову службу за контрактом 25.07.2017. Мав статус "Учасник бойових дій".

Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини при виконанні бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.

Залишилась дружиа, син та донька.

Співчуття рідним та близьким!

Поховання з Євгенієм Кучером відбудеться завтра, 8 червня, а саме: