Поліція Полтавщини перевіряє 5 громадян на причетність до співпраці з ворогом

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 358

Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію

Упродовж доби 6 червня правоохоронці перевірили понад 3 040 осіб та більше ніж 820 автомобілів. П’ятьох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

За минулу добу правоохоронці районних органів поліції перевірили:

понад 820 транспортних засобів;

більше ніж 3 040 осіб;

5 громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.

У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці

- забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану

- контролюють міграційні процеси

- а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.

Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію.

Правоохоронці закликають громадян: