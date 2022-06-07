Поліція Полтавщини перевіряє 5 громадян на причетність до співпраці з ворогом

Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію
Упродовж доби 6 червня правоохоронці перевірили понад 3 040 осіб та більше ніж 820 автомобілів. П’ятьох громадян перевіряють на причетність до співпраці з ворогом.
За минулу добу правоохоронці районних органів поліції перевірили:
У зв’язку з необхідністю усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань, правоохоронці
- забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану
- контролюють міграційні процеси
- а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп.
Усі заходи, що реалізуються правоохоронцями (превентивні, оперативно-слідчі й тактичні), мають на меті – запобігти можливим загрозам та забезпечити оперативне реагування на будь-яку кризову ситуацію.
Правоохоронці закликають громадян:
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер