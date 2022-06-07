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Кременчуцька легкоатлетка Ярослава Ялисоветська завоювала «бронзу» в Іспанії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 333

 

Вітаємо нашу спортсменку

В іспанській Саламанці відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. У змаганнях взяла участь кременчужанка Ярослава Ялисоветська, яка виконала норматив на чемпіонат світу.

Ярослава Ялисоветська стала третьою у бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Фінал складався з двох забігів. Ярослава виграла свій забіг з часом 59,54 с.

 

У загальному заліку це був третій час, тож кременчужанка здобула «бронзу». Перше місце тут в домініканки Евелін де Кармен (58,43 с), друге місце в іспанки Даніели Фра Палмер (58,50 с).

- Ти спортсмен - ти обличчя України. Покажи її рівні варті поваги. Змагайся, поширюй, показуй силу України всюди. Як ми всі зрозуміли, сила в інформації, томи ми повинні: пишатися нашими ЗСУ та захисниками, транслювати правду про страшні події. Показувати усьому світу максимальну кількість подій для гордощів за українців: спортсменів, співаків та інших зірок.

Тож сьогодні пройшов неймовірний для мене старт: новий особистий рекорд (59.54), норматив на юніорський чемпіонат світу, 3 місце на престижній зустрічі та перший старт сезону.

Дякую всі, хто сприяв моїй участі у змаганнях, тим хто допомагає і надає всі можливості для тренувань, життя і відновлення, - розповіла кременчуцька легкоатлетка Ярослава Ялисоветська.

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг легка атлетика Ярослава Ялисоветська
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