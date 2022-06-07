Кременчуцька легкоатлетка Ярослава Ялисоветська завоювала «бронзу» в Іспанії

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 333

В іспанській Саламанці відбувся міжнародний легкоатлетичний турнір Trofeo de Atletismo Ciudad de Salamanca. У змаганнях взяла участь кременчужанка Ярослава Ялисоветська, яка виконала норматив на чемпіонат світу.

Ярослава Ялисоветська стала третьою у бігу на 400 м з бар’єрами серед жінок. Фінал складався з двох забігів. Ярослава виграла свій забіг з часом 59,54 с.

У загальному заліку це був третій час, тож кременчужанка здобула «бронзу». Перше місце тут в домініканки Евелін де Кармен (58,43 с), друге місце в іспанки Даніели Фра Палмер (58,50 с).