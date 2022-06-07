До Києва привезли тіла загиблих захисників «Азовсталі»

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Судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців

До Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із маріупольського заводу «Азовсталь». Про це у повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Асоціацію родин захисників «Азовсталі».

Патронатна служба полку «Азов» зустріла і разом із лікарями провела огляд та опис тіл.

- Серед тіл загиблих третина – бійці полку «Азов». Належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовують, - ідеться у повідомленні.

Судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців. Згодом родини загиблих запросять на експертизу та процедуру упізнання.

За інформацією «Кременчуцького Телеграфу» рідні загиблих кременчужан в Маріуполі також здали аналізи ДНК.

Нагадаємо, що 4 червня на лінії фронту у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «160 на 160».