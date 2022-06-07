До Києва привезли тіла загиблих захисників «Азовсталі»

До Києва привезли тіла загиблих українських військовослужбовців із маріупольського заводу «Азовсталь». Про це у повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на Асоціацію родин захисників «Азовсталі».
Патронатна служба полку «Азов» зустріла і разом із лікарями провела огляд та опис тіл.
Судмедексперти ведуть роботи, які, попередньо, можуть тривати до трьох місяців. Згодом родини загиблих запросять на експертизу та процедуру упізнання.
За інформацією «Кременчуцького Телеграфу» рідні загиблих кременчужан в Маріуполі також здали аналізи ДНК.
Нагадаємо, що 4 червня на лінії фронту у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «160 на 160».
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер