«Ой у лузі червона калина»: у Кременчуці волонтер оголосив аукціон лавок

Всі лавки протягом тижня можна побачити на території 26 училища з 11.00 до 16.00, за умови відсутності опадів
У Кременчуці на благодійний аукціон виставили лавки з піддонів, які оздоблені малюнками на патріотичну тематику. Про початок аукціону оголосив волонтер та голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак.
Біла лава «Ой у лузі червона калина», жовто-блакитна «Ї» та з мапою України. Стартова ціна 700 грн за один лот.
Аукціон розпочався від сьогодні, 7 червня, торги проходять під фото кожної з лавок. Крок ставок 50 грн. Кінець аукціону у п'ятницю 10 червня о 23.59. Тобто, коментар-ставка, який з'явиться 11 червня о 00.00 не вважатиметься за легітимний.
Всі лавки протягом тижня можна побачити на території 26 училища з 11.00 до 16.00, за умови відсутності опадів.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер