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Кременчук, Благодійність

«Ой у лузі червона калина»: у Кременчуці волонтер оголосив аукціон лавок

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 328

 

Всі лавки протягом тижня можна побачити на території 26 училища з 11.00 до 16.00, за умови відсутності опадів

У Кременчуці на благодійний аукціон виставили лавки з піддонів, які оздоблені малюнками на патріотичну тематику. Про початок аукціону оголосив волонтер та голова ГО «Велосипед» Олексій Корчак.

Лави з піддонів: волонтери Кременчука покращують укриття для мешканців

Біла лава «Ой у лузі червона калина», жовто-блакитна «Ї» та з мапою України. Стартова ціна 700 грн за один лот.

- Частина піде на допомогу ЗСУ, частина піде на відновлення інструменту та купівлю розходників, бо лавки просять і просять, а інструмент не вічний. Скільки куди піде, вірішиватиму після закінчення аукціону. На ЗСУ не менше 20% (у випадку продажу не всіх лотів, або продажу всіх по стартовій ціні, - сказав Олексій Корчак.

Аукціон розпочався від сьогодні, 7 червня, торги проходять під фото кожної з лавок. Крок ставок 50 грн. Кінець аукціону у п'ятницю 10 червня о 23.59. Тобто, коментар-ставка, який з'явиться 11 червня о 00.00 не вважатиметься за легітимний.

Всі лавки протягом тижня можна побачити на території 26 училища з 11.00 до 16.00, за умови відсутності опадів.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога ЗСУ
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