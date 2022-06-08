Поліцейські затримали браконьєрів на Сулі, які завдали збитків на понад 1,5 млн грн

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7 червня в акваторії Сулинського заказника біля села Шушвалівка Глобинської громади поліцейські відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції (м.Глобино) виявили браконьєрів. Три чоловіка на гумовому човні та за допомогою сіток наймались незаконним виловом риби. Для документування правопорушення на місце події викликали працівників Плтавського рибоохоронного патруля.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області на своєму офіційному сайті.

- Дізнавачі поліції попередньо встановили, що троє місцевих мешканців 40, 39 та 29-ти років, за допомогою риболовних сіток загальною довжиною близько 60 м та гумового човна, здійснили вилов риби загальною вагою близько 80 кг. За попередніми підрахунками інспекторів рибоохоронного патруля, сума завданих державі збитків складає понад 1,5 мільйона гривень, - повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Відділ комунікації зазначає, що дізнавачем поліції, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що передбачене санкцією цієї статті ККУ - до трьох років обмеження волі.