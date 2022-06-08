У центрі Кременчука загорілася квартира – рятувальники пожежу погасили та врятували двох котів

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Сьогодні, 8 червня, о 9 годині ранку сталася пожежа у квартирі на першому поверсі по вулиці Маслова, 29/5.

Про це повідомляє Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Вже через 6 хвилин після виклику пожежників до місця події прибув розрахунок ДСНС, який загасив пожежу та врятував двох котів.

Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі холодильника. А її наслідками пошкодження домашніх речей та закопчіння стін і стелі у квартирі.

Завдяки оперативним діям рятувальників інші квартири багатоповерхівки не постраждали.