Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Управління з питань НС та ЦЗН про порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 341

 

Порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку варто знати кожному

Міста України продовжують перебувати під загрозою обстрілів з боку російських окупаційних військ. Щодня агресор руйнує житлові будинки, об’єкти інфраструктури та промислові об’єкти нашої країни.


Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради рекомендує мешканцям вивчити порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку.


Рекомендації оприлюднені на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.


 Дії у випадку загрози руйнування будинку:


Якщо є загроза руйнування будинку, а людина виявилася не на першому поверсі - ні в якому разі не користуйтесь ліфтом, а спускайтеся сходами.

Якщо є можливість – швидко захопить документи, гроші, «тривожну валізку». Також слід негайно повідомити мешканців будинку про загрозу руйнування.


У дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі.


Опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста можливого обвалу, а також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище за перший поверх.


У випадку, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найвигіднішу позицію: отвори дверей, кути, під столом у кутку, місця під балками.


У жодному разі не слід вибігати на балкон і перебувати біля вікон.


Якщо є можливість – необхідно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію.


Дії у випадку руйнування будинку:


У такому разі слід негайно кликати допомогу та чекати на неї.


Намагатися повідомити про себе – зателефонувати, стукати по трубах, батареях, кликати голосно на допомогу.


Потрібно повідомити, де знаходиться людина і що сталося, чи потрібна медична допомога.


Якщо ніхто не чує, рекомендується вивільнити руки та ноги, якщо вони застрягли.


Можна спробувати обережно розібрати завал, але в жодному разі не чіпати те, на чому він тримається.


Якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал – треба кликати на допомогу кілька годин.


Поки допомога не підійшла – варто подбати про те, щоби не отримати переохолодження.


Якщо звільнилися з-під завалу, варто оглянути себе. У разі потреби зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку.


Бережіть своє життя та дотримуйтесь цих рекомендацій!



1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук надзвичайна ситуація рекомендації
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх