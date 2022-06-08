Управління з питань НС та ЦЗН про порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку

Міста України продовжують перебувати під загрозою обстрілів з боку російських окупаційних військ. Щодня агресор руйнує житлові будинки, об’єкти інфраструктури та промислові об’єкти нашої країни.
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради рекомендує мешканцям вивчити порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку.
Рекомендації оприлюднені на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.
Дії у випадку загрози руйнування будинку:
Якщо є загроза руйнування будинку, а людина виявилася не на першому поверсі - ні в якому разі не користуйтесь ліфтом, а спускайтеся сходами.
Якщо є можливість – швидко захопить документи, гроші, «тривожну валізку». Також слід негайно повідомити мешканців будинку про загрозу руйнування.
У дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі.
Опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста можливого обвалу, а також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище за перший поверх.
У випадку, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найвигіднішу позицію: отвори дверей, кути, під столом у кутку, місця під балками.
У жодному разі не слід вибігати на балкон і перебувати біля вікон.
Якщо є можливість – необхідно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію.
Дії у випадку руйнування будинку:
У такому разі слід негайно кликати допомогу та чекати на неї.
Намагатися повідомити про себе – зателефонувати, стукати по трубах, батареях, кликати голосно на допомогу.
Потрібно повідомити, де знаходиться людина і що сталося, чи потрібна медична допомога.
Якщо ніхто не чує, рекомендується вивільнити руки та ноги, якщо вони застрягли.
Можна спробувати обережно розібрати завал, але в жодному разі не чіпати те, на чому він тримається.
Якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал – треба кликати на допомогу кілька годин.
Поки допомога не підійшла – варто подбати про те, щоби не отримати переохолодження.
Якщо звільнилися з-під завалу, варто оглянути себе. У разі потреби зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку.
Бережіть своє життя та дотримуйтесь цих рекомендацій!
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер