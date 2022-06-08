Управління з питань НС та ЦЗН про порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 341

Порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку варто знати кожному

Міста України продовжують перебувати під загрозою обстрілів з боку російських окупаційних військ. Щодня агресор руйнує житлові будинки, об’єкти інфраструктури та промислові об’єкти нашої країни.





Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кременчуцької міської ради рекомендує мешканцям вивчити порядок дій у випадку загрози або руйнування будинку.





Рекомендації оприлюднені на офіційному сайті Кременчуцької міської ради.





Дії у випадку загрози руйнування будинку:





Якщо є загроза руйнування будинку, а людина виявилася не на першому поверсі - ні в якому разі не користуйтесь ліфтом, а спускайтеся сходами.

Якщо є можливість – швидко захопить документи, гроші, «тривожну валізку». Також слід негайно повідомити мешканців будинку про загрозу руйнування.





У дверях не можна створювати тисняву, виходити потрібно по черзі.





Опинившись на вулиці, потрібно відійти на безпечну відстань від міста можливого обвалу, а також відмовляти стрибати з вікон тих людей, які знаходяться вище за перший поверх.





У випадку, коли немає можливості вийти на вулицю, а загроза обвалу ще існує – потрібно зайняти найвигіднішу позицію: отвори дверей, кути, під столом у кутку, місця під балками.





У жодному разі не слід вибігати на балкон і перебувати біля вікон.





Якщо є можливість – необхідно перекрити газ, воду, вимкнути електроенергію.





Дії у випадку руйнування будинку:





У такому разі слід негайно кликати допомогу та чекати на неї.





Намагатися повідомити про себе – зателефонувати, стукати по трубах, батареях, кликати голосно на допомогу.





Потрібно повідомити, де знаходиться людина і що сталося, чи потрібна медична допомога.





Якщо ніхто не чує, рекомендується вивільнити руки та ноги, якщо вони застрягли.





Можна спробувати обережно розібрати завал, але в жодному разі не чіпати те, на чому він тримається.





Якщо не видно, чим завалило, неможливо розібрати завал – треба кликати на допомогу кілька годин.





Поки допомога не підійшла – варто подбати про те, щоби не отримати переохолодження.





Якщо звільнилися з-під завалу, варто оглянути себе. У разі потреби зупинити кровотечу, зафіксувати зламану кінцівку.





Бережіть своє життя та дотримуйтесь цих рекомендацій!







