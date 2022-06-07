Попри заборону відвідувати ліси на Полтавщині зафіксовано 6 загорянь у лісових масивах

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 294

Попри заборону відвідувати ліси у період воєнного стану, на Полтавщині зафіксовано 6 загорянь у лісових масивах, внаслідок чого пошкоджено 1,22 га лісової підстилки. Про це повідомили в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Тут акцентують, що в умовах повномасштабної війни та проблем з паливом, гасіння одного, навіть невеликого загоряння, обходиться у значні витрати для державних підприємств.

Також лісівники зазначають, що, за інформацією Укргідрометцентру, з 8 червня на значній частині Полтавської області буде встановлено найвищий, 5 клас, пожежної небезпеки.





Вкотре попереджають про заборону відвідувати та заїжджати у ліси цивільному населенню. Виняток становлять службовці, які забезпечують оборону держави, національну безпеку, охорону правопорядку та виконують лісогосподарські заходи. Також нагадують про адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної поведінки в лісах.

Нагадаємо, через війну з 25 березня Рада оборони Полтавської області ухвалила рішення заборонили ходити в ліс до кінця військового стану.