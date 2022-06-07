Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Надзвичайні новини

Попри заборону відвідувати ліси на Полтавщині зафіксовано 6 загорянь у лісових масивах

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 294

 В області переважає високий клас пожежної небезпеки. З 8 червня - 5-й, найвищій, клас

Попри заборону відвідувати ліси у період воєнного стану, на Полтавщині зафіксовано 6 загорянь у лісових масивах, внаслідок чого пошкоджено 1,22 га лісової підстилки. Про це  повідомили в  Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Тут акцентують, що  в умовах повномасштабної війни та проблем з паливом, гасіння одного, навіть невеликого загоряння, обходиться у значні витрати для державних підприємств.

Також лісівники зазначають, що,  за інформацією Укргідрометцентру, з 8 червня   на значній частині Полтавської області буде встановлено  найвищий, 5 клас, пожежної небезпеки.


Вкотре попереджають про заборону відвідувати та заїжджати у ліси цивільному населенню. Виняток становлять службовці, які забезпечують оборону держави, національну безпеку, охорону правопорядку та виконують лісогосподарські заходи. Також нагадують про адміністративну відповідальність за порушення правил пожежної поведінки в лісах.

Нагадаємо, через війну з 25 березня Рада оборони Полтавської області  ухвалила рішення заборонили ходити в ліс до кінця військового стану. 

0
Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства
Теги: ліси пожежа
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 22 від 2 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх