КрНУ ім. Остроградського посів 56 місце в рейтингу кращих вишів країни

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Місцевий внз покращив рейтинг за рахунок кількості отриманих вченими патентів та утримання показників за рейтингом переможців конкурсів

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського посів 56 місце в академічному рейтингу закладів вищої освіти Топ-200 Україна 2022. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради з посиланням на КрНУ ім. Остроградського, це щорічний загальнонаціональний рейтинг, до якого входять 200 найкращих закладів вищої освіти України.

Так, університет суттєво покращив кілька рейтингових показників за рахунок кількості отриманих вченими патентів. Також заклад утримав високі показники за рейтингом переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та рейтингом Премії Президента України і Верховної Ради України для молодих вчених.

За даними Міносвіти, у десятку лідерів увійшли такі виші:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний університет «Львівська політехніка»;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Харківський національний університет радіоелектроніки;

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.





