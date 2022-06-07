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Російські війська переміщуються з Запорізької області у бік Херсона – ОВА

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 534

 Це може бути ротацією, однак регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає ЗСУ давати відсіч окупантам

Окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського району, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. Переміщення окупантів відбувається у напрямку Херсона.

Очільник ЗОВА зазначив, що такі дії можуть бути ротацією. 

Водночас  у Запорізькому регіоні продовжується зведення ліній захисту, що суттєво допомагає Збройним силам України давати відсіч окупантам. На підступах до Запоріжжя створено багато фортифікаційних споруд. 

Він також зазначив, що по лінії розмежування продовжуються активні бойові дії, де наші військові дають гідну відсіч ворогу. Зіткнення відбуваються в Оріхові, Гуляйполі, від постійних обстрілів страждає Комишуваха та населені пункти поблизу. 

Нагадаємо, днями Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад - одна громада додалася з Дніпропетровської області, три – із Запорізької.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Запорізька ОВА
Теги: Запорізька область війна
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