Мінінтеграції розширило перелік окупованих територій (карта)

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 276

Мінреінтеграції оновило перелік окупованих і розташованих у зоні боїв громад. Як повідомляє Мінінтеграції, дна громада додалася з Дніпропетровської області, три – зі Запорізької. Також додалися громади Сумської області.

«Загалом до переліку ввійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (22 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) та Сумської (8 громад) областей», – зазначили в Мінреінтеграції.

Попередній перелік було оприлюднено 24 травня, однак він містив дані станом на 18 число. У ньому було сім, а не вісім областей. Тепер туди додалася ще одна – Сумська. Останніми днями ворог активно обстрілює Сумщину з території росії.

Переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад можна за посиланням на цифровій мапі.

Ніч у регіонах: окупанти обстріляли Очаків, Криворізький район, точаться бої за Сєверодонецьк