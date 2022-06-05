Брати, стоїцизм та замах на гетьмана: що новенького почитати кременчужанам

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Агота Крістоф «Грубий зошит», «Доказ», «Третя брехня»
Агота Крістоф – відома швейцарська письменниця угорського походження. Дитинство письменниці припало на часи Другої світової війни; у 1956 році вона залишає рідну Угорщину й оселяється у Швейцарії. Ці дві події – війна та еміграція – стали центральними темами її творчості. Її романи «Грубий зошит» (1986), «Доказ» (1987) і «Третя брехня» (1991) утворюють трилогію, яку перекладено понад тридцятьма мовами світу. Містка і лаконічна розповідь розгортається навколо історії довжиною в життя на двох, адже перед нами незвичайні герої: брати-близнята, «розвіяні» війною. Це історія про те, що найстрашнішим ворогом може стати рідний брат. Про те, що найсильнішого болю завдають найближчі. Про письменство, божевілля і тонку межу, яка їх розділяє.
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Раян Голідей «Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги»
Перешкод не уникнути. Вони розчаровують і паралізують сучасне суспільство. Та годі їх сприймати негативно, вважає медіастратег Раян Голідей. Адже кожна перешкода – це можливість перевірити себе, спробувати щось нове і, врешті-решт, вийти переможцем. Використовуючи принципи стоїків, автор допоможе побачити ситуацію в цілому і зосередитися на тому, що можна змінити. Навчить, як стати емоційно стійкішим, знаходити у проблемах можливості і виробити імунітет до труднощів.
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Василь Добрянський «Скриня для гетьмана»
Клим Жегрей, колишній поліцейський, а нині – сищик, їде до Берліна з надважливою місією. Гетьманський розвідник Бусло, який доручив йому цю справу, дізнався, що на гетьмана Скоропадського планується замах. Клим має попередити вбивство, але йому відомі тільки прізвища терористів. Як знайти їх у великому місті? Дмитро Бусло радить йому почати пошуки з фірми «Аусфур Гезельшафт», яка скуповує зерно. Пробравшись уночі до їхньої контори, Жеграй знаходить секретні документи про продаж… «цукрової пудри». Клим розуміє, що випадково натрапив на слід торговців наркотиками. Йти до них – усе одно що смикати тигра за вуса. Але часу для роздумів у Жеграя немає…
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер