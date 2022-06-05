Брати, стоїцизм та замах на гетьмана: що новенького почитати кременчужанам

Агота Крістоф «Грубий зошит», «Доказ», «Третя брехня» Агота Крістоф – відома швейцарська письменниця угорського походження. Дитинство письменниці припало на часи Другої світової війни; у 1956 році вона залишає рідну Угорщину й оселяється у Швейцарії. Ці дві події – війна та еміграція – стали центральними темами її творчості. Її романи «Грубий зошит» (1986), «Доказ» (1987) і «Третя брехня» (1991) утворюють трилогію, яку перекладено понад тридцятьма мовами світу. Містка і лаконічна розповідь розгортається навколо історії довжиною в життя на двох, адже перед нами незвичайні герої: брати-близнята, «розвіяні» війною. Це історія про те, що найстрашнішим ворогом може стати рідний брат. Про те, що найсильнішого болю завдають найближчі. Про письменство, божевілля і тонку межу, яка їх розділяє.