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Кременчук, Путін проти українського народу

«Укрпошта» проведе останній продаж марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!»

Сьогодні, 22:01 Переглядів: 146

 

Останній продаж популярної поштової марки відбудеться 10 червня

АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!» 10 червня.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.

- Останні продажі марки «Корабель ВСЬО» в Україні відбудуться 10 червня онлайн, у сільських відділеннях та головпоштамтах обласних центрів, – написав Смілянський.

Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.

Слід нагадати про історію російського корабля, який став «головним героєм» марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!».

Так, 13 квітня українські військові поцілили у російський крейсер «Москва» з протикорабельної ракетної системи «Нептун» вітчизняного виробництва, завдавши йому серйозних пошкоджень. Згодом у Росії підтвердили, що крейсер затонув під час буксирування у порт.

Варто зауважити, що відтепер ракетний крейсер «Москва» належить Україні, оскільки російський флагман затонув у наших територіальних водах.

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Автор: Віктор Крук
Теги: укрпошта марка продаж
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