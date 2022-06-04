«Укрпошта» проведе останній продаж марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!»

АТ «Укрпошта» організує останній продаж марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!» 10 червня.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у Телеграмі.
Він зазначив, що 2 червня було поновлено продаж марки у магазині Укрпошти на eBay. Для відправлення онлайн- замовлень компанія залучила додаткових партнерів. За словами Смілянського, повністю закінчити відправлення планується до наступного четверга, 9 червня.
Слід нагадати про історію російського корабля, який став «головним героєм» марки «русскій воєнний корабль… ВСЬО!».
Так, 13 квітня українські військові поцілили у російський крейсер «Москва» з протикорабельної ракетної системи «Нептун» вітчизняного виробництва, завдавши йому серйозних пошкоджень. Згодом у Росії підтвердили, що крейсер затонув під час буксирування у порт.
Варто зауважити, що відтепер ракетний крейсер «Москва» належить Україні, оскільки російський флагман затонув у наших територіальних водах.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер