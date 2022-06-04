Зеленський про удар по Святогірській лаврі: рф байдуже, що саме перетворювати на руїни

Президент України Володимир Зеленський написав у Телеграм-каналі та опублікував відео, як палає дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври.
Він зазначив, що російська артилерія сьогодні знову вдарила по Святогірській лаврі на Донеччині. Знищений Всіхсвятський скит. Він був освячений ще в 1912 році. Вперше його зруйнували за часів радянської влади. Згодом відбудували. І ось його спалила російська армія.
Цього ж тижня, у середу, російські снаряди розірвалися просто в келіях монахів лаври. Четверо людей загинули, ще четверо – важко поранені. Святогірськ перебуває під вогнем ще з травня.
31 травня Верховна Рада України звернулася до ЮНЕСКО з вимогою позбавити Росію членства в організації. Українська дипломатія послідовно працює над цим. Жодна інша держава, крім Росії, не знищувала у Європі стільки пам'яток, культурних і соціальних об'єктів за весь час після Другої світової війни. Кожна спалена Росією в Україні церква, кожна підірвана школа, кожен зруйнований меморіал доводить, що Росії не місце в ЮНЕСКО. Про що можна говорити з державою-варваром, з державою-терористом? Про те, якими артилерійськими снарядами краще знищувати історичну спадщину?
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер