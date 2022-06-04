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На Донбасі ворог завдав чотирьох ракетних ударів із ракетного комплексу «Точка-У»

Сьогодні, 19:28 Переглядів: 137

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00

Триває 101 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишилась без змін.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися у районах населених пунктів Старікове та Катеринівка Сумської області і Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати займані рубежі та не допустити просування підрозділів Сил оборони. Триває систематичний вогневий вплив на позиції наших військ.

На Донецькому напрямку окупанти намагаються стримати захисників та захисниць України шляхом порушення системи логістичного забезпечення. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю на містом Сєверодонецьк.

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу «Точка-У» по районах міст Бахмут, Краматорськ, Костянтинівка та Лисичанськ. Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов’янськ та Соледар.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівка та Тошківка. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське.

На Південнобузькому напрямку обстановка змін не зазнала.

Противник продовжує блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах.

Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти Генштаб ЗСУ оперативна інформація
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