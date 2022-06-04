Врятований прапор з «Азовсталі» передали до Музею історії України у Другій світовій війні

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Державний Прапор України, що майорів над «Азовсталлю», став реліквією

Начальник ГУР МО України передав до експозиції «Україна – розп’яття» Державний Прапор України, що майорів над «Азовсталлю».

Експозицію розгорнуто у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Щоб передати на довічне зберігання реліквію, що невдовзі стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя. Зазначена реліквія – це Державний Прапор України, що майорів над «Азовсталлю» та, як і поранені воїни, був урятований із пекла сталеварні.

Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.

На заході були й дружини оборонців Міста-героя – тих, хто дотепер у полоні. Неймовірну силу духу та незламності випромінюють ці мужні жінки. Вони сповнені наснаги й упевненості, вони борються й боротимуться за своїх чоловіків-героїв.