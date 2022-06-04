Врятований прапор з «Азовсталі» передали до Музею історії України у Другій світовій війні

Начальник ГУР МО України передав до експозиції «Україна – розп’яття» Державний Прапор України, що майорів над «Азовсталлю».
Експозицію розгорнуто у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Щоб передати на довічне зберігання реліквію, що невдовзі стане титульним експонатом музейної колекції свідчень російсько-української війни, разом із генерал-майором Кирилом Будановим до музею завітали захисники Маріуполя. Зазначена реліквія – це Державний Прапор України, що майорів над «Азовсталлю» та, як і поранені воїни, був урятований із пекла сталеварні.
Під час церемонії передачі Прапора керівник вітчизняної воєнної розвідки висловив упевненість, що настане час, коли цей прапор, уже як музейний експонат, знову побуває у вільному українському місті Маріуполь.
На заході були й дружини оборонців Міста-героя – тих, хто дотепер у полоні. Неймовірну силу духу та незламності випромінюють ці мужні жінки. Вони сповнені наснаги й упевненості, вони борються й боротимуться за своїх чоловіків-героїв.
№ 22 від 2 червня 2022Читати номер