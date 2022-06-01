Інструктор Роман Бутрімов провів для кременчужан більше 70 тренінгів з домедичної допомоги

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 139

Інструктор Роман Бутрімов провів для кременчужан більше 70 тренінгів з домедичної допомоги. На сайті мерії продовжують з'являтися розповіді про звичайних кременчужан, кожен з яких робить усе можливе для того, щоб допомогти армії та співвітчизникам і наблизити перемогу.

Роман Бутрімов – інструктор навчального центру. У мирний час він проводив для кременчужан навчання, які носили виключно цивільний характер. А після 24 лютого Роман взявся проводити медичні тренінги, на яких ділиться знаннями, що можуть врятувати життя – вчить зупиняти кровотечі, накладати пов'язки, надавати допомогу під час хімічних та фосфорних бомбардувань чи інших військових дій.

Роман упевнений, що перемогти ворога можна лише разом, згуртувавшись заради спільної мети.



