На війні з росією загинув Юрій Берлізов з Полтавщини, у якого було дев'ятеро дітей. Про це повідомляє «Суспільне».
40-річний чоловік пішов на службу добровольцем перед початком повномасштабної війни. Загинув у перший її день на Харківщині. 77 днів його вважали зниклим безвісти.
У 38 років вагітна жінка стала вдовою. Після загибелі чоловіка вона переїхала до свекрухи у село Ставкове.
Найстаршому сину у родині загиблого – 20 років, а наймолодшій доньці – 4. Нині вони підтримують маму та бабусю, каже Марина.
Поховали військового Юрія Берлізова 14 травня у селі Ставкове Зінківської громади, де і народився чоловік.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер