На війні з росією загинув Юрій Берлізов з Полтавщини, у якого було дев'ятеро дітей

Вчора, 22:08 Переглядів: 675

На війні з росією загинув Юрій Берлізов з Полтавщини, у якого було дев'ятеро дітей. Про це повідомляє «Суспільне».

40-річний чоловік пішов на службу добровольцем перед початком повномасштабної війни. Загинув у перший її день на Харківщині. 77 днів його вважали зниклим безвісти.

- Він військовий уже сім років. Я йому говорила не йти. Він сказав: «Я дітьми ніколи прикриватися не буду, я військовий, я повинен. Хто, як не ми». І пішов. Він обіцяв повернутися, — згадує дружина загиблого Марина Берлізова.

У 38 років вагітна жінка стала вдовою. Після загибелі чоловіка вона переїхала до свекрухи у село Ставкове.

Найстаршому сину у родині загиблого – 20 років, а наймолодшій доньці – 4. Нині вони підтримують маму та бабусю, каже Марина.

Поховали військового Юрія Берлізова 14 травня у селі Ставкове Зінківської громади, де і народився чоловік.