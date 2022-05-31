На Гадяччині сім'ї мобілізованих на війну громадян отримають 5 тис. грн, у Кременчуці – ні

Вчора, 21:37 Переглядів: 494

У нашому місті міська рада такого рішення не ухвалювала

Гадяцька міська рада ухвалила рішення надати разову грошову допомогу 5 000 грн сім'ям громадян (або самим громадянам), які зареєстровані в Гадяцькій громаді та мобілізовані під час війни до ЗСУ, Національної гвардії, СБУ, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації та інших військових формувань України.

Варто зауважити, що у нашому місті міська рада такого рішення не ухвалювала.

Для отримання разової грошової допомоги необхідно надати такі документи:

заяву про надання разової грошової допомоги від дружини/чоловіка чи одного з батьків мобілізованого (у разі відсутності сім’ї чи батьків – безпосередньо від мобілізованого громадянина);

копію паспорта заявника (сторінки 1, 2, 3-6 (в разі необхідності), сторінку з вказаним місцем реєстрації) або копію ID-картки з витягом із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання особи відповідно до додатку 13 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року №207;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або довідку (штамп у паспорті) органів державної податкової служби про відмову від ідентифікаційного номеру через свої релігійні або інші переконання;

копію свідоцтва про шлюб/свідоцтва про народження;

довідку з підрозділу територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військової частини), про те, що член сім’ї є дійсно

мобілізованим відповідно до указу Президенту України;

інформація про реквізити карткового рахунку у банківській установі.

Ці документи необхідно надати у Гадяцьку міську раду, кабінет №6, яка знаходиться за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Українки, буд. 2 (тел. (05354) 2 34 25).