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Здоров'я, Україна, Світ

Як оформити лікарняний працівникам, які виїхали з України за кордон через війну

Вчора, 21:04 Переглядів: 193

 

МОЗ спростило оформлення документа для переселенців

Міністерство охорони здоров'я спростило оформлення лікарняних для переселенців за кордоном, які стали тимчасово непрацездатними.

Йдеться про такі категорії непрацездатності: 

  • захворювання або травма загального характеру, 
  • догляд за хворою дитиною,
  • вагітність та пологи,
  • ортопедичне протезування. 

У цих випадках українці мають право на оформлення електронного лікарняного та отримання соціальних виплат. Щоб це зробити, перш за все, потрібно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем. На період дії воєнного стану це можна зробити за допомогою месенджеру чи електронної пошти. 

Важливо, що для формування медичного висновку про тимчасову непрацездатність лікар повинен отримати підтвердження підстави набуття тимчасової непрацездатності. Таким підтвердженням має бути медичний документ (довідка чи виписка), у якому буде вказаний діагноз/статус пацієнта. Слід зауважити, якщо медичний документ був отриманий за кордоном, лікар може запросити переклад документа українською мовою. 

Також важливе уточнення для лікарів: у виданих за кордоном медичних документах зазначається діагноз із використанням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ–10). Тож потрібно враховувати цей класифікатор під час формування МВТН в електронній системі охорони здоров’я. 

Формувати медичний висновок за такою процедурою можна під час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування.

Як вимушеним переселенцям отримати медичну допомогу та ліки у Кременчуці
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Укрінформ
Теги: лікарняний переселенці МОЗ
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