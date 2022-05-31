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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Фрегат «Адмірал Макаров» перебуває в готовності до застосування крилатих ракет типу «Калібр»

Сьогодні, 20:36 Переглядів: 54

 

З баз зберігання республіки білорусь знімають танки та бойові машини піхоти, ймовірно, їх передадуть до збройних сил російської федерації, щоб поповнити втрати

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 31 травня. Триває 97 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не було. Основні зусилля збройних сил республіки білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

З баз зберігання республіки білорусь знімають танки та бойові машини піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил російської федерації з метою поповнення втрат.

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань немає. Щоб показати свою присутність та не допустити перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки, ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил російської федерації.

Ворог здійснив ракетний авіаційний удар по підрозділах наших військ в Сумській області з літаків Су-30СМ. Тривають артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.

На Слобожанському напрямку угруповання противника зі складу частин та підрозділів західного військового округу збройних сил російської федерації намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. Ворога готується до відновлення наступу в напрямках населених пунктів Ізюм та Слов’янськ.

На Донецькому напрямку противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєверодонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають.

Ворог намагається встановити повний контроль над Сєвєродонецьком та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії.

На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Перебуває в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат «Адмірал Макаров», що має на борту до 8 крилатих ракет типу «Калібр».

Ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують боронити нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Вікіпедія
Теги: війна російські загарбники фрегат корабель ракети
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