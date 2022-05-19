Як вимушеним переселенцям отримати медичну допомогу та ліки у Кременчуці

Вчора, 21:04 Переглядів: 295

Чи потрібно для цього укладати декларацію з місцевим сімейним лікарем, читайте у матеріалі

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася переселенка, що зараз мешкає у нашому місті, з питанням, як їй отримати безкоштовні ліки. Ми вирішили розібратися, як взагалі переселенці можуть отримати медичну допомогу у Кременчуці та чи потрібно для цього укладати декларацію з місцевим сімейним лікарем.

В інтерв'ю для Алли Мазур міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що на період війни в Україні прибрали норму про необхідну декларацію з сімейним лікарем. Тож вимушений переселенець може звертатися до лікаря у тому населеному пункті, де перебуває, навіть не маючи укладеної з ним декларації.

За словами Віктора Ляшка, для людей, які тимчасово змінили місце проживання, в аптеках продовжує працювати програма «Доступні ліки»:

- Усі лікарські препарати за рецептом людина може отримати в будь-якій аптеці безкоштовно або, якщо препарат перевищує визначену державою ціну, то за невелику доплату. На інсуліни ми зняли будь-яку доплату, і вони є безкоштовні в усіх аптеках, які беруть участь у програмі «Доступні ліки».

Також він пояснив, що екстрена медична допомога, госпіталізація в будь-якому закладі на території України також буде надана переселенцям безкоштовно.

Національна служба здоров'я України дає детальні роз'яснення щодо цього питання і радить незалежно від того, чи переїхали ви в інший населений пункт, у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем, якщо це можливо.

Тому при можливості з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку – телефон, месенджер або пошта. Навіть дистанційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати електронний рецепт на «Доступні ліки» чи інсулін, створити електронне направлення, проконсультувати. Якщо немає технічної можливості виписувати електронні направлення та рецепти, їх можна взяти у паперовій формі.

Важливо: на період дії воєнного стану паперовий рецепт на «Доступні ліки» від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету сімейний лікар зможе виписати пацієнту навіть без декларації.

Але все ж деякі медичні послуги отримати дистанційно неможливо. Наприклад, зробити планове щеплення або встановити причину різкого погіршення стану, коли звертатись до екстреної допомоги ще зарано, але потрібно встановити діагноз та отримати план лікування. У такому разі потрібно звернутись до найближчого медзакладу, який надає первинну медичну допомогу (їх телефони та адреси у Кременчуці ви знайдете ТУТ).

Укладати нову декларацію не потрібно. Під час воєнних дій лікарі первинної медичної допомоги мають вести облік переміщених пацієнтів за спеціально визначеною формою. У формі зазначають прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дату народження, ліки, які приймає пацієнт із зазначенням дозування, а також дані про сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу, можна отримати такі послуги:

динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування захворювань, консультації щодо здорового способу життя;

базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз

холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);

направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження;

паліативну допомогу;

рецепти на «Доступні ліки», а також інсулін, якщо це повторний рецепт;

щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Під час воєнних дій важливо зробити щеплення проти правця. Адже захворювання може розвинутися через травмування шкіри та поранення, ризик яких є високим в умовах воєнного стану. Для дорослих інтервал між ревакцинаціями становить 10 років. Тож перевірте дату останнього щеплення у себе та своїх рідних та своєчасно подбайте про вакцинацію. Це – безоплатно.

Крім того, на час війни медичний сервіс Helsi запустив безкоштовні консультації з лікарями за допомогою відеозв'язку. Отримати допомогу медиків усіх спеціальностей тепер можна в будь-яких установах – як в державних, так і в приватних. Кваліфікація всіх лікарів підтверджена в МОЗ України. Щоб потрапити на прийом до лікаря у воєнний час, декларація та направлення сімейного лікаря не потрібні.

Як записатися на прийом: