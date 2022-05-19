Є загроза повного вимирання Азовського моря

Вчора, 21:30 Переглядів: 370

В Україні може статися екологічна катастрофа світового рівня, яка охопить Чорне та Середземне моря

Є загроза повного вимирання Азовського моря, повідомляє Маріупольська міська рада. Бомбардування заводу «Азовсталь» могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини повністю вб’є флору та фауну Азовського моря. Далі небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня.