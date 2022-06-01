В Україні дозволили частково проводити спортивні змагання уперше з початку повномасштабної війни

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 121

В Україні вперше за понад три місяці дозволили проводити всеукраїнські змагання. Про такий наказ Міністерства молоді та спорту України повідомив депутат Верховної Ради й олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Усі змагання в Україні було офіційно скасовано 24 лютого 2022 року у зв'язку із запровадженням воєнного стану через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Згідно нової постанови Мінспорту від 28 травня, дозволили проведення всеукраїнських спортивних змагань на окремих територіях задля створення «оптимальних умов» для підготовки спортсменів національної збірної до міжнародних стартів.

Які умови проведення змагань:

участь у змаганнях можуть брати лише спортсмени дорослих і найближчої до дорослих вікових груп;

змагання мають відбуватися без глядачів;

організатори мусять дотримуватися умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.

Крім того, тепер офіційно дозволено проводити навчально-тренувальні збори для підготовки до змагань. Проте в них не зможуть брати участь спортсмени до 16 років, які потребують супроводження дорослою особою.