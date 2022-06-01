ЦНАП знову приймає заяви на послуги, які потребують взаємодії з державними реєстрами

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Прийом заяв відновлюється 1 червня

З 1 червня Кременчуцький ЦНАП відновлює прийом заяв на послуги, які потребують взаємодії з державними реєстрами. Йдеться про такі послуги: державна реєстрація, внесення змін, припинення фізичної особи-підприємця (послуги 55-02 – 55-04);

державна реєстрація, внесення змін, припинення юридичної особи (послуги 55-05 – 55-08);

державна реєстрація, внесення змін, припинення громадського об’єднання, творчої спілки, професійної спілки, організації роботодавців, структурного утворення політичної партії (послуги 52-01 – 52-40);

видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (послуга 42-04);

видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (послуга 42-05). Приймання замовників послуг у ЦНАПі здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88. Для можливості реєструватися в електронну чергу ЦНАП можна скористатися послугами Вайбер-чату за посиланням .

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