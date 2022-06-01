Щодня на в війні гине 60-100 українських військових, - Зеленський

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 0

Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю у Newsmax, пише Українська правда.

«Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі».

Він також зазначив, що найскладніша ситуація - на сході України.

Раніше президент заявляв, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.