Щодня на фронті гинуть 60-100 українських військових, а ще 500 – отримують поранення. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю у Newsmax, пише Українська правда.
«Ситуація дуже складна, 60-100 солдатів на день гинуть в бою та близько 500 людей отримують поранення в бою. Так ми тримаємо свої оборонні рубежі».
Він також зазначив, що найскладніша ситуація - на сході України.
Раніше президент заявляв, що Україна не поспішатиме з деокупацією територій, якщо це вимагатиме десятків тисяч жертв, а чекатиме на потрібне озброєння.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер