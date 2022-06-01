Ніч у регіонах: окупанти обстріляли Очаків, Криворізький район, точаться бої за Сєверодонецьк

Сьогодні, 09:08 Переглядів: 285

На Дніпропетровщині без тривог, але був артобстріл Зеленодольської громади у Криворізькому райні, що межує з Херсонщиною. Люди не постраждали.

У Харкові ніч минула порівняно спокійно. Протягом доби російські окупанти масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів. Внаслідок російських обстрілів загинуло двоє людей. Поранення отримали ще п’ятеро цивільних.

На Луганщині росіяни проводили штурм у північних, південних та східних районах Сєверодонецька, закріплюються у центрі міста. Крім того, вони намагаються витіснити підрозділи наших військ із займаних позицій у районах Білогорівки та Врубівки. Застосували штурмову та армійську авіацію у районах Комишувахи і Ниркового. 31 травня ввечері росіяни з літака атакували об’єднання "Азот", внаслідок чого стався викид отруйних речовин. За добу – двоє поранених.

Ситуація в Донецькій області напружена. Обстріли тривали всю ніч по позиціях навколо Авдіївки, зранку – обстріл старої частини міста та району Авдіївського коксохімічного заводу. Ворог вночі також обстріляв з важкої артилерії селище Очеретине. О п’ятій ранку – авіаудар до Слов'янську. Зруйновано три приватні будинки. Без жертв. За добу росіяни вбили чотирьох і поранили ще сімох цивільних.

У Миколаєві ніч пройшла відносно тихо. В області зранку обстріляли Очаків. За попередньою інформацією, є руйнація та пошкодження житлових будинків. Одна людина поранена. Баштанський район: вдень і вночі були обстріли у Широківській громаді. Потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Одна людина загинула. І

У Херсоні з по місту побільшало точок видачі та продажу сім-карток росії, для цього необхідно надати свій паспорт та оформити картки пенсіонерам. Рашисти повідомляють, що відключила зв’язок київська влада. Залишається критичною ситуація в окупованих селах – там продовжуються важкі бойові дії, зокрема, у Великоолександрівській та Калинівській громадах.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Полтавщині.