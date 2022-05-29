У кремлі істерика через надання Україні систем MLRS – армія рф боїться сучасної зброї ЗСУ

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 632

Це засвідчує, що російська армія не боїться воювати тільки проти беззбройного населення

У кремлі істерика, росія боїться, що партнери України нададуть нашій державі сучасну далекобійну зброю для рівноцінної відповіді на використання росіянами важкого озброєння на нашій території та вбивства мирних українців. Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Телеграмі.

- Рідкісної гидоти всі ці суб’єкти з рф. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном «спеціальна військова операція». Застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км, – написав Подоляк.

Він додав, що істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї.

Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й «тактику», і «хімію». І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі, – наголосив Подоляк.

За його словами, щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з великою дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істерику.

- Дикий вереск стоїть зараз над усім російським болотом: «Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!»… Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж «надзюрює» собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю, – зауважив Подоляк.

Він наголосив, що два дикі російські ґвалти – «скасуйте санкції!» і «на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!» – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків.

Із закликами до західних партнерів щодо надання Україні MLRS зверталися Президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші високопосадовці.

Нещодавно американські ЗМІ повідомили про готовність адміністрації Президента США Джо Байдена збільшити поставки зброї Україні, у тому числі надати MLRS, а також ракетні системи HIMARS.

У зв’язку з цим варто зазначити, що Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Твіттер, що виставку знищеної техніки російської федерації невдовзі побачать у Севільї (Іспанія), Лісабоні (Португалія) і Бордо (Франція).

- російські пропагандисти мріяли про те, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми їм допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлятися не тільки в Києві. Його побачать в Севільї, Лісабоні, Бордо… Виставка розбитої російської техніки як символ їх «непереможності», – заявив Міністр оборони України.

З 22 травня на Михайлівській площі Києва виставили знищену військову техніку російських загарбників. Зокрема експонуються танк Т-72Б3, башта від БМД-4, машина РЕБ, частина позашляховика «Тигр».

За словами Резнікова, така виставка організована з кількох причин. Насамперед, зазначив він, аби відзначити героїчність і мужність ЗСУ і всього сектору безпеки і оборони, а також щоб нагадати українцям, що війна, її гаряча фаза, ще триває. Він додав, що Україна також має продемонструвати, що так звану «другу армію світу» можна й потрібно перемагати.

І у цьому нашій армії має допомогти американська реактивна система залпового вогню MLRS та ракетна система HIMARS.

Експонатів на виставці побільшає.