У кремлі істерика через надання Україні систем MLRS – армія рф боїться сучасної зброї ЗСУ

У кремлі істерика, росія боїться, що партнери України нададуть нашій державі сучасну далекобійну зброю для рівноцінної відповіді на використання росіянами важкого озброєння на нашій території та вбивства мирних українців. Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у Телеграмі.
Він додав, що істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї.
Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й «тактику», і «хімію». І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі, – наголосив Подоляк.
За його словами, щойно стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS з великою дальністю дії (100+ км), росіяни відразу впали в істерику.
Він наголосив, що два дикі російські ґвалти – «скасуйте санкції!» і «на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!» – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків.
Із закликами до західних партнерів щодо надання Україні MLRS зверталися Президент Володимир Зеленський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та інші високопосадовці.
Нещодавно американські ЗМІ повідомили про готовність адміністрації Президента США Джо Байдена збільшити поставки зброї Україні, у тому числі надати MLRS, а також ракетні системи HIMARS.
У зв’язку з цим варто зазначити, що Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у Твіттер, що виставку знищеної техніки російської федерації невдовзі побачать у Севільї (Іспанія), Лісабоні (Португалія) і Бордо (Франція).
З 22 травня на Михайлівській площі Києва виставили знищену військову техніку російських загарбників. Зокрема експонуються танк Т-72Б3, башта від БМД-4, машина РЕБ, частина позашляховика «Тигр».
За словами Резнікова, така виставка організована з кількох причин. Насамперед, зазначив він, аби відзначити героїчність і мужність ЗСУ і всього сектору безпеки і оборони, а також щоб нагадати українцям, що війна, її гаряча фаза, ще триває. Він додав, що Україна також має продемонструвати, що так звану «другу армію світу» можна й потрібно перемагати.
І у цьому нашій армії має допомогти американська реактивна система залпового вогню MLRS та ракетна система HIMARS.
Експонатів на виставці побільшає.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер