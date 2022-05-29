З червня допомогу отримають не всі переселенці - уряд починає економити бюджетні витрати

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 561

Лише третина бюджетних витрат України забезпечується податками та іншими надходженнями – дві третини забезпечується міжнародною фінансовою підтримкою

Найближчим часом не варто чекати на індексацію соціальних виплат. Більше того – уряд починає економити на видатках та скорочує число їх отримувачів.

За даними виконавчого директора Центру економічної стратегії Гліба Вишлінського, бюджетний дефіцит в Україні у квітні збільшився до 3,1 млрд доларів, а доходи з регулярних джерел надходжень до держбюджету були мізерними.

Він повідомив, що у квітні за рахунок податкових, митних та іншими регулярних надходжень було забезпечено лише 32% видатків загального фонду держбюджету, або 54 млрд грн. Ще 13% було покрито за рахунок грантів, а близько 54% – за рахунок запозичень.

Тобто, бюджетна сфера в Україні наразі «тримається» за рахунок міжнародної фінансової підтримки.

Зауважимо, що уряд починає економити набюджетних видатках. Зокрема, вимушеним переселенцям (ВПО) уряд щомісяця зобов'язався виплачувати по 2 тисячі грн, та 3 тисячі грн на кожну дитину.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що з червня грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій, або чиє житло було повністю зруйноване російськими окупантами.

Таким чином, решта переселенців, які вже повернулися до своїх будинків і перебувають у безпеці, виплати за травень вже не отримають. За березень-квітень свої гроші вони мають отримати до 1 червня.

Наразі в Україні офіційно зареєстровано понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

За матеріалами УНІАН