На окупованих територіях Донбасу назрівають бунти через примусову мобілізацію - обмудсмен

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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти примусово мобілізованих до російської армії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона написала у своєму Телеграм-каналі, що від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом», тому готують акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань.

За словами омбудсменки, вже були випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.

«Військова прокуратора» окупантів в ОРДЛО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомили, що за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю.

- Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах, — йдеться в повідомленні омбудсменки .

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, мобілізовані з ОРДЛО не встигають здаватися в полон через близькість бойових зіткнень та свою недосвідченість, а кількість загиблих у їх лавах обчислюється тисячами.

Про колосальні втрати у лавах мобілізованих також повідомляв глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вони «гинуть пачками», а місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами із відірваними кінцівками.

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