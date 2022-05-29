Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Кременчук, Путін проти українського народу

На окупованих територіях Донбасу назрівають бунти через примусову мобілізацію - обмудсмен

Сьогодні, 16:22 Переглядів: 80

 

Зафіксовані випадки перестрілок мобілізованих в ОРДЛО з російськими військовими

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей назрівають масові бунти примусово мобілізованих до російської армії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона написала у своєму Телеграм-каналі, що від правозахисників, які працюють в ОРДЛО стало відомо, що чоловіки масово відмовляються ставати «гарматним м’ясом», тому готують акції протесту «призовників» та їхніх дружин проти «влади» самопроголошених псевдодержавних формувань.

За словами омбудсменки, вже були випадки перестрілки між примусово мобілізованими місцевими жителями та російськими військовослужбовцями.

«Військова прокуратора» окупантів в ОРДЛО розігнала невдоволених, але це лише загострило ситуацію. Правозахисники повідомили, що за останні два тижні в лавах «армії» ОРДЛО тисячі людей склали зброю.

- Примусова мобілізація на захоплених рф територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах, — йдеться в повідомленні омбудсменки.

За словами радника глави ОП Олексія Арестовича, мобілізовані з ОРДЛО не встигають здаватися в полон через близькість бойових зіткнень та свою недосвідченість, а кількість загиблих у їх лавах обчислюється тисячами.

Про колосальні втрати у лавах мобілізованих також повідомляв глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вони «гинуть пачками», а місцеві лікарні переповнені пораненими окупантами із відірваними кінцівками.

Як «ДНР» перетворилася на «ЖНР»: окупант розповів СБУ, що на окупованих територіях Донбасу майже не залишилось чоловіків.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: ОРДЛО російські окупанти окуповані території
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 21 від 26 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх