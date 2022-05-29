Чому вірити: путін хворіє і скоро помре, це все вигадки російських спецслужб, він вже помер

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 525

Західні ЗМІ, посилаючись на джерела в розвідувальних службах, називають три основні версії стосовно здоров’я російського диктатора

Перша версія - чекати залишилося недовго

Президент рф володимир путін смертельно хворий і в нього діагностовано важку форму швидко прогресуючого раку пише британське видання Daily Mirror, посилаючись на свої джерела у фсб.

За словами інформованого джерела, медики, які діагностували у путіна важку форму онкології, зробили прогноз і заявили, що президенту рф залишилося жити не більше трьох років.

Як стверджує джерело видання, російський диктатор почав стрімко втрачати зір.

- Нам кажуть, що він страждає від головного болю, а коли він з’являється на телебаченні, йому потрібні аркуші паперу з написаним величезними літерами текстом, щоб прочитати. Вони настільки великі, що кожна сторінка може вмістити лише кілька речень. Його зір серйозно погіршується, - пояснив інсайдер і додав, що через хворобу у Путіна також почалися нестримно трястись кінцівки.

Він також розповів, що володимир путін не хоче носити окуляри, адже такий аксесуар може розцінюватись суспільством як ознака слабкості президента рф. Окрім того, російського президента постійно супроводжує бригада лікарів.

Видання також пише про дивну поведінку путіна – у президента рф трапляються раптові напади люті, а ще він перестав довіряти людям із найближчого оточення. Про це виданню Daily Mirror розповів перебіжчик із фсб Борис Карпичков.

Колишній екс-розвідник стверджує, що главі кремля доводиться жмуритися, читаючи текст під час засідань чи звернення до народу. Більше того, помітні кардинальні зміни у психологічному стані Путіна, який без причини може зриватися на своїх підлеглих.

Про те, що Путін може бути смертельно хворий, раніше повідомляв розслідувач Bellingcat Христо Грозєв. Він отримав інформацію про онкологічне захворювання путіна від олігарха, який входить до близького оточення російського диктатора.

Про те, що путін хворий на рак 13 травня британському телеканалу Sky News заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

За його словами, нині президент рф перебуває у поганому психоемоційному та фізіологічному стані - у російського лідера діагностовано кілька тяжких захворювань, зокрема онкологію.

- Єдине що можу сказати — ми абсолютно підтверджуємо, що він (путін — ред.) знаходиться не в дуже хорошому психоемоційному та фізіологічному плані. Він хворий. У нього одночасно кілька серйозних захворювань, одне з яких — рак, — наголосив Буданов.

Наразі багато різних експертів та ЗМІ з різних країн світу пишуть, що володимир путін хворий. Зокрема, російському лідеру приписували шизофренію, рак черевної порожнини та рак щитовидної залози, хворобу Паркінсона і деменцію.

Друга версія - все це «вкиди» російських спецслужб

Західним ЗМІ та російськомовним опозиційним інформаційним ресурсам спеціально «зливають» відомості про те, що президент росії володимип путін «смертельно хворий», а верхівка вже шукає, ким його замінити.

В інформаційній кампанії, яка представляє главу РФ як фігуру, яка відходить, «видно почерк російських спецслужб», написав у Facebook російський соціолог Ігор Ейдман.

- Почастішали «вкиди», що він смертельно хворий на рак, що його хочуть змістити, що верхівка шукає йому заміну. Джерела в основному каламутні від пабліку «Генерал СВР», до купленого Луб'янкою на корені режисера Олівера Стоуна. Всі вони, а також якісь колишні співробітники розвідок, анонімні олігархи та джерела в Кремлі зливають подібні чутки в західну пресу і російськомовні опозиційні ЗМІ..., - зазначив експерт.

Він назвав мету таких «вкидів» - «вселити противникам, перш за все англійцям і американцям, що проти путіна немає сенсу проводити якісь серйозні спеціальні операції, раз він і так помре чи втратить владу».

На його думку, посил такої інформкампанії зводиться до того, що головне не злити хворого, щоб він не застосував ядерну зброю, а потім той «просто зникне і все налагодиться».

- Але це все для Заходу, а для своїх він продовжує корчити з себе мачо-мена..., - підкреслив Ейдман.

Третя версія - путін міг померти, а замість нього використовують двійника

Президент рф володимир путін можливо вже мертвий, а замість нього кремль використовує двійника.

Про це також пише таблоїд Mirror, посилаючись на джерела у британській розвідувальній службі Мі6.

Інсайдери не виключають, що найближче оточення володимира путіна може приховувати факт смерті російського президента, щоб залишатися при владі. Для реалізації своїх планів кремль, можливо, задіяв двійника глави рф.

Розвідники з Mі6 вважають, що кремль може приховувати інформацію про смерть свого керівника.

Також інсайдери не відкидають, що двійник володимира путіна з'являвся на публіці останнім часом - у ході військового параду на Червоній площі, який проходив 9 травня.

Про це пише й інший британський таблоїд Daily Star із посиланням на власні джерела в розвідувальній службі Mі6.

За словами журналістів, найближче оточення російського диктатора побоюється, що смерть Путіна може спровокувати державний переворот і спричинить виведення російської армії з території України.

За словами інсайдерів, топчиновники в Кремлі в разі смерті президента рф замовчуватимуть цю інформацію місяцями та використовуватимуть на публіці двійників лідера росії для того, щоб якомога довше самим залишатися при владі. Розвідники не відкидають, що оприлюднення даних про смерть володимира путіна може призвести до перевороту всередині країни та небажання російських військовослужбовців продовжувати повномасштабну війну в Україні.

- Є ймовірність, що він уже мертвий. Це неможливо точно знати. путін використав двійників у минулому, коли були проблеми зі здоров'ям, і кремль міг робити це зараз... Як тільки буде оголошено про його смерть, у кремлі може статися переворот, а російські генерали захочуть вивести війська з України, — розповідають британські розвідники у коментарі журналістам.

Співрозмовники впевнені, що офіційне підтвердження смерті путіна зробить наближених до нього топчиновників «безпорадними та вразливими», тому вони зацікавлені в тому, щоб президент рф «жив вічно».

Варто зазначити, що різні таблоїди, які поширюють всі ці версії, схильні до сенсацій і не є достовірними джерелами інформації. Втім, вірити їхнім інсайдерам та джерелам чи не вірити – кожен вирішує сам.