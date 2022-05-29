Кого і коли можуть мобілізувати в Україні, а хто не підлягає призову

Видання «Українська правда» детально пояснила аспекти загальної мобілізації, яка діє в Україні від початку повномасштабного вторгнення рф.
Вона проходить у 4 етапи:
15 березня розпочалася друга хвиля мобілізації – призов резервістів, які не потрапили до першої хвилі, та військових, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. 23 травня Рада продовжила термін загальної мобілізації ще на 3 місяці. Однак це ще не означає перехід до третьої хвилі.
Однак «хвилі» мобілізації – це умовний поділ, який позначає, які категорії людей перебувають у пріоритеті на призов. Наразі пріоритет надається резервістам другої черги і людям з бойовим досвідом, та це не означає, що мобілізують лише їх.
Тобто мобілізувати можуть усіх військовозобов’язаних, але пріоритет надається людям з бойовим досвідом. Водночас людина може долучитись до оборони держави добровільно. Жінки, які перебувають на обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, також можуть бути мобілізовані.
Зокрема, йдеться про медичні, підводно-технічні спеціальності, спеціальності зв’язку, обчислювальної техніки, радіоелектроніки, оптичних і звукометричних засобів вимірювання та метеорології, картографії, топогеодезії, фотограмметрії, геоінформаційних технологій і систем, аерофотослужби, кінорадіомеханіки, поліграфії, бойових машин і бронетранспортерів, харчової промисловості, фінансово-економічної діяльності тощо.
У будь-якій повістці мають бути вказані:
Якщо ви отримали повістку, то це не означає, що вас відправлять у зону бойових дій. Варто розрізняти різні повістки – їхні типи мають бути вказані.
Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім’ї, стан здоров’я військовозобов’язаних, місце роботи тощо. Найчастіше люди не оновлюють інформацію про інвалідність, чи якщо хтось із близьких зник або загинув в АТО. Тому є така повістка для уточнення інформації.
Ця повістка за підписом військового комісара зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного.
Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
Ця повістка передбачає призов на строкову службу в армії. Неявка без поважних причин означає ухилення і передбачає кримінальну відповідальність за ст. 335 Кримінального кодексу.
Утім, цьогоріч такі повістки не видають, адже весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань НЕ проводиться через загальну мобілізацію.
Ця повістка вручається військовозобов’язаному після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до служби. Такий припис зобов’язує з’явитися на призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації (загальної або часткової).
Повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування, а от вручити її можуть:
Щодо місця отримання повісток законодавчих вимог немає. Повістки можуть видавати у громадських закладах, на робочих місцях, на блокпостах, у будинках тощо. Однак повістка обов’язково має бути вручена особисто і підписана тим, хто її отримує.
Якщо людина відмовляється підписувати повістку, то відповідальна особа має скласти акт про відмову від отримання повістки і направити його до військкомату.
В умовах війни військкомат також може звернутися до військовозобов’язаних по телефону – і вони мають прийти до ТЦКСП у вказаний час. Але вас не мають право доставляти до центру силою. Якщо вас намагаються затримати або відвезти кудись примусово, варто викликати поліцію, навіть якщо представників ТЦКСП уже супроводжують правоохоронці. Поліція зафіксує ваш виклик і за необхідності можна буде оскаржувати дії військкомату.
Гіпотетично, військові ТрО мають право вручати повістки, зокрема на блокпостах. Повістка має бути заповнена і підписана начальником центру комплектування і соціальної підтримки. Документ можуть передати поліції, військовим, роботодавцю тощо, а вони вже вручать її вам.
Однак якщо у представника ТрО чи іншої особи є пусті бланки з підписом начальника військкомату та печаткою, і він просто заповнює їх сам – це порушення.
Якщо вам виписали повістку на блокпості та ви за неї розписалися, обов’язково потрібно прийти до військкомату (ТЦКСП).
Повістку також можна оскаржувати, якщо для цього є підстави. Звертатися зі скаргою можна у свій військкомат, Міністерство оборони або Національну поліцію.
Однак якщо повістку все-таки вручили, це вже є підтверджений юридичний факт. Тому, поки йде судове оскарження цього юридичного факту, людину можуть притягнути до відповідальності.
Якщо людину викликали, але вона не прийшла (навіть якщо триває процес оскарження), місцеві ТЦКСП можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність.
За ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років, наголошує Асоціація правників України.
У крайньому разі ви можете відмовитися від повістки у присутності свідків, зокрема, якщо вона заповнена з численними помилками. Складений акт про відмову від отримання повістки передадуть до центру комплектування, а також можуть направити до поліції. Якщо підстав для відмови не виявлять, це також можуть трактувати як ухилення від мобілізації на військову службу.
Військовий квиток – це документ, у якому зазначається придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії.
За результатами військово-лікарської комісії особу можуть визнати:
«Білим» зазвичай називають військовий квиток, у якому людину визначають непридатною або обмежено придатною (зокрема у воєнний час) до служби. Навіть ті, хто непридатний до служби, мають показати відповідне посвідчення про те, що вони виключені з військового обліку. Якщо у вас є ці документи на місці, варто відразу показати їх під час вручення повістки. Якщо документів немає і ви не підлягаєте мобілізації, ви маєте прийти у центр комплектування та пред’явити відповідні документи.
Також усі чоловіки-переселенці призовного віку зобов’язані стати на військовий облік у центр комплектування протягом 7 днів після зміни місця проживання, не чекаючи на повістку. Потім усі призовники, військовозобов’язані та резервісти мають знятися із зазначеного обліку не раніше ніж за 3 дні до від’їзду.
У «білому квитку» також може бути вказана обмежена придатність людини до служби. Якщо ви непридатні до військової служби в мирний час, але обмежено придатні у воєнний час, вас можуть мобілізувати. Так само ви можете долучитися до оборони за власним бажанням.
Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, можуть служити:
Водночас обмежено придатні військовозобов’язані можуть навіть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров’я.
Заброньовані на період мобілізації органами державної влади, державними чи приватними установами, підприємствами тощо.
Бронь – це відстрочка призову на вимогу органів влади чи інших установ для людей, які забезпечують критичні потреби держави та громадян. Людина може бути заброньована не більше ніж на 6 місяців, але така опція доступна не для всіх.
11 березня Головнокомандувач ЗСУ заборонив бронювання військовозобов’язаних, які мають дефіцитні для ЗСУ військово-облікові спеціальності.
Особи з інвалідністю або ті, кого медкомісія визнала тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров’я (до 2 місяців з необхідністю проходження повторної комісії). Водночас сюди не входять люди, обмежено придатні до служби.
У воєнний час, під час мобілізації, на особливий період відстрочка від призову за станом здоров'я надається військовозобов'язаному на строк до 2 місяців. За медичними показаннями вона також продовжується на строк до 2 місяців вдруге і втретє.
Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби взагалі.
Чоловіки і жінки, які:
За словами юриста Андрія Новака, у людей з цієї групи бувають проблеми з тим, щоб довести факт утримання дітей:
Чоловіки і жінки, які одні виховують дитину/дітей віком до 18 років (також можуть бути призвані лише за згодою і за місцем проживання).
Якщо таких документів немає, можна отримати довідку від Служби у справах дітей. Служба у справах дітей може оглянути помешкання, опитати сусідів тощо. Потім вона складає відповідний акт і видає довідку. Це працює, але це досить тривала процедура.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер