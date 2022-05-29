З'явилося відео, як на хуторі Гуляйпільщини ЗСУ розбили лігво орків

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 857

На одному з хуторів Гуляйпільщини воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, аеророзвідка і «Азов» злагоджено завдали нищівного удару по лігву російських загарбників. Відео оприлюднило Міністерство оборони України.

Унаслідок чудової роботи ліквідована велика кількість техніки і живої сили противника!

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні втрати ворога за час вторгнення в Україну: