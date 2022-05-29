З'явилося відео, як на хуторі Гуляйпільщини ЗСУ розбили лігво орків
Сьогодні, 13:32
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Нищівного удару завдали 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України, аеророзвідка і «Азов»
На одному з хуторів Гуляйпільщини воїни 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України, аеророзвідка і «Азов» злагоджено завдали нищівного удару по лігву російських загарбників. Відео оприлюднило Міністерство оборони України.
Унаслідок чудової роботи ліквідована велика кількість техніки і живої сили противника!
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про загальні втрати ворога за час вторгнення в Україну:
- особового складу - близько 30150 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1338 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3270 (+12) од,
- артилерійських систем – 631 (+3) од,
- РСЗВ - 203 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 207 (+0) од,
- гелікоптерів – 174 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1),
- крилаті ракети - 116 (+0),
- кораблі/катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14) од,
- спеціальна техніка - 48 (+0).
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