На Полтавщині на смерть розбився 49-річний мотоцикліст

У Полтавському районі 28 травня близько 18.00 на 362 км траси Київ-Харків 49-річний мотоцикліст на Yamaha не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним відбійником. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, водій загинув на місці події.
За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини дорожньо-транспортної події з’ясовує слідство.
№ 21 від 26 травня 2022Читати номер