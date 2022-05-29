На Полтавщині на смерть розбився 49-річний мотоцикліст

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У Полтавському районі 28 травня близько 18.00 на 362 км траси Київ-Харків 49-річний мотоцикліст на Yamaha не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним відбійником. Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, водій загинув на місці події.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини дорожньо-транспортної події з’ясовує слідство.