Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 13.32

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29 травня о 12.28 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області.

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