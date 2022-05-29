Захоплена військова техніка рф оснащена мікрочіпами із США

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 706

Це ще раз доводить «ефективність» російського «імпортозаміщення» та підкреслює повну залежність країни-агресора від західних технологій

Захоплена військова техніка рф оснащена американськими мікрочіпами. Як пише у виданні The War Zone американський журналіст Говард Альтман, воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці країни-окупанта мікроелектроніки, виробленої в США. Мікросхеми іноземного виробництва знайшли співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО «Панцир», ударних вертольотах Ка-52 «Алігатор» та крилатих ракетах Х-101. Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці ще раз доводять «ефективність» російського «імпортозаміщення» та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій.

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