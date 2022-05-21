Відстрочку від мобілізації пропонують надавати ще п'ятьом категоріям українців

Сьогодні, 21:02 Переглядів: 1 007

В Україні планують розширити коло осіб, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час проведення мобілізації. Мова йде про працівників оборонних та деяких інших підприємств, агропромислового комплексу, волонтерів, водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі та ФОПів.

Про це йдеться у законопроєкті № 7381, який 17 травня внесли до Верховної Ради.

Автори законопроєкту обґрунтовують таку законодавчу пропозицію тим, що це дозволить неготовим захищати Україну зі зброєю у руках «працювати» на інших «фронтах», а не шукати можливості уникнути мобілізації. Так, чоловіки матимуть змогу виконувати іншу роботу для підтримки та зміцнення економіки та обороноздатності держави.

- В арто робити все можливе, аби військовозобов'язані громадяни, які з різних причин не готові захищати Вітчизну зі зброєю в руках, не намагалися залишати межі держави, або ховатись від можливої мобілізації, а виконували іншу роботу для підтримки і зміцнення економіки та обороноздатності країни... У законопроекті запропоновано також розширити категорії осіб, які не підлягають мобілізації – з числа тих, які і так виконують важливі функції в тилу. Тобто вони теж зможуть мобілізовуватися, але на умовах добровільності, коли вважатимуть, що готові і фізично, і морально захищати Вітчизну зі зброєю в руках, і що саме в такій ролі вони будуть кориснішими для держави. Треба бути прагматичними і не ганятися за кількісними мобілізаційними показниками, а працювати на комплексну результативність. Для держави краще, коли армію будуть поповнювати добре вмотивовані, готові фізично і морально до захисту Вітчизни зі зброєю в руках громадяни, а інші щоби не тікали і ховались, а працювали на зміцнення економіки, а отже і на підвищення обороноздатності, - йдеться в о бґрунтування необхідності прийняття такого акту у пояснювальній записці до законопроєкту .

Нардепи пропонують доповнити ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» і додати до переліку категорій, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації: